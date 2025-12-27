XSMB 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 27/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 27/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 25/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 24/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 23/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 22/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm quay số trúng thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) được quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) được thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được chấp nhận lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày mở thưởng; quá thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ người trúng giải, công ty XSMB sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, đồng thời cố gắng rút ngắn thời gian xử lý.

- Toàn bộ quy trình thanh toán giải thưởng được thực hiện công khai, rõ ràng và chính xác, tạo sự thuận tiện và an tâm cho người chơi khi nhận thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận tiền thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé trúng giải cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vé phát hành hợp lệ: Vé phải do Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định.

- Dãy số trùng kết quả quay: Các con số dự thưởng trên vé phải khớp chính xác với một trong những giải đã được công bố trong kỳ quay XSMB.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé trúng thưởng cần giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Còn trong thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá hạn, vé sẽ không còn giá trị.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không thuộc diện tranh chấp, khiếu nại và mọi vấn đề pháp lý (nếu có) phải được giải quyết xong trước khi công ty tiến hành chi trả tiền thưởng.

