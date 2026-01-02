XSMB 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 2/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 2/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 31/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 30/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 29/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 28/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 28/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ quay tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ quay tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ quay tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ quay tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ quay tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Nhằm giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số ở cả ba miền một cách liền mạch, cơ quan quản lý đã quy định rõ ràng thời gian quay thưởng mỗi ngày. Mỗi khu vực có khung giờ mở thưởng riêng, từ đó việc tra cứu và dò vé trở nên thuận tiện, chính xác hơn.

- Theo quy định, xổ số miền Nam là khu vực tiến hành quay số sớm nhất, trong khoảng từ 16h15 đến 16h35. Tiếp theo, xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, các giải thưởng được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi không phải chờ đợi lâu.

- Xổ số miền Bắc là khu vực quay muộn nhất trong ngày, diễn ra từ 18h15 đến 18h35. Do thời điểm mở thưởng cuối cùng, kết quả miền Bắc thường thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt với những người kỳ vọng vào các giải có giá trị cao.

- Người chơi cần lưu ý đối chiếu kết quả đúng với đài phát hành vé mình đã mua. Vé thuộc miền nào thì chỉ tra cứu kết quả của miền đó, tránh nhầm lẫn khi so sánh dãy số giữa các khu vực khác nhau.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết đã phát hành vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên trạng, không rách nát, không chỉnh sửa hay tẩy xóa và được xuất trình trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày phát hành. Trường hợp quá thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên tổng số tiền trúng, theo quy định hiện hành.

