XSMB 29/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 29/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 29/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 29/12/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm quay số trúng thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ được thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để không ảnh hưởng đến quyền lợi khi trúng giải, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc thật kỹ, tránh để rách, phai mực hay chỉnh sửa số in trên vé. Vé còn nguyên trạng sẽ giúp việc đối chiếu và xác nhận trúng thưởng diễn ra nhanh chóng, chính xác. Ngược lại, nếu vé bị hư hại hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, khả năng được chấp nhận trả thưởng có thể bị từ chối.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng hằng ngày và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào khung giờ 18h15, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả kịp thời.

