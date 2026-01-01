XSMB 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 1/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 1/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 1/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 1/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB quay tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB quay tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB quay tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB quay tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB quay tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi thuận tiện theo dõi kết quả xổ số trên cả ba miền mà không bị gián đoạn, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng hằng ngày. Mỗi khu vực sẽ có thời gian mở thưởng riêng, giúp việc dò vé diễn ra chính xác và dễ dàng hơn.

- Cụ thể, xổ số miền Nam là khu vực quay sớm nhất, diễn ra trong khoảng từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày. Sau đó, xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả các giải được công bố ngay sau khi hoàn tất từng lượt quay, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi cho người chơi.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, được tổ chức quay thưởng trong khung giờ từ 18h15 đến 18h35. Do là đài quay muộn nhất trong ngày, kết quả miền Bắc thường nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi, đặc biệt là những ai kỳ vọng vào các giải thưởng lớn.

- Người chơi cần lưu ý chỉ dò kết quả đúng với đài phát hành vé đã mua. Vé số của miền nào thì tra cứu tại bảng kết quả của miền đó, tránh nhầm lẫn khi dùng dãy số của miền Trung để đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc hoặc ngược lại.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi chơi xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số đúng cách là yếu tố không thể xem nhẹ. Vé trúng thưởng cần còn nguyên trạng, không bị rách nát, mờ mực hay có dấu hiệu chỉnh sửa thông tin.

- Trong trường hợp vé bị hư hại hoặc không đáp ứng quy định về hình thức, người chơi có thể không được công nhận trúng thưởng dù kết quả hợp lệ. Do đó, ngay sau khi mua vé, bạn nên giữ gìn cẩn thận cho đến lúc công bố kết quả để đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

