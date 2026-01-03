XSMB 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 3/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 3/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay tại Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài quay, mỗi ngày chỉ có một đài thực hiện mở thưởng. Lịch quay cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay, đài phụ trách sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn bộ các tỉnh miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé đúng ngày được phân công, không kéo dài sang các ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số phát hành vé để nhận thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và phải xuất trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quá thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn giá trị.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người nhận thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng tiền trúng theo quy định của pháp luật.

