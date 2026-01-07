XSMB 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 7/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 7/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 7/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được chi trả giải thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do XSKT phát hành: Chỉ chấp nhận vé do Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, chính xác và đúng quy định.

- Dãy số trùng kết quả quay: Các số dự thưởng trên vé phải trùng khớp với một trong những giải đã được công bố của kỳ quay XSMB.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé không bị rách, nhàu nát, tẩy xóa, chắp vá hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Còn trong thời hạn nhận thưởng: Người trúng cần đến lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé trúng không thuộc diện khiếu nại, tranh chấp hoặc vướng vấn đề pháp lý chưa được xử lý.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay thưởng hằng ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 18h15. Đây là thời điểm cố định, quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả nhanh và chính xác.

- Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh chi phí. Nếu muốn cập nhật miễn phí mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn để xem kết quả xổ số mỗi ngày một cách thuận tiện.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.