XSMB 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 11/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 11/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 9/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 8/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 7/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách nát, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như CMND/CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn sử dụng.

Việc xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết giúp xác minh chính xác người nhận thưởng, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp, đồng thời giúp quá trình trao thưởng diễn ra công khai, minh bạch và hạn chế tối đa rủi ro gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số sau khi mua đóng vai trò rất quan trọng. Tấm vé trúng thưởng cần đảm bảo còn nguyên trạng, không rách nát, nhòe mực hay bị chỉnh sửa thông tin.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, người trúng có thể không được công nhận giải thưởng.

- Do đó, bạn nên bảo quản vé cẩn thận ngay từ khi mua và trong suốt thời gian chờ kết quả, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.

