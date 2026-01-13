XSMB 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 13/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 13/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Nhằm giúp người chơi theo dõi kết quả xổ số trên cả ba miền một cách đồng bộ và dễ dàng, cơ quan quản lý đã quy định rõ ràng thời gian quay thưởng cho từng khu vực.

- Trong đó, xổ số miền Nam là khu vực quay sớm nhất, được tổ chức hằng ngày từ khoảng 16h15 đến 16h35, các giải sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất quay số.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, bắt đầu mở thưởng trong khung giờ 17h15 – 17h35, kết quả từng giải được cập nhật liên tục để người chơi tiện theo dõi.

- Cuối ngày là thời gian quay của xổ số miền Bắc, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, đây cũng là kỳ quay thu hút nhiều sự chú ý do là đài quay cuối cùng.

- Người chơi cần lưu ý, vé số của đài nào thì chỉ dò kết quả đúng đài đó, tuyệt đối không dùng dãy số của khu vực này để so với bảng kết quả của khu vực khác để tránh sai sót.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để làm thủ tục nhận giải.

- Tờ vé trúng thưởng cần còn nguyên trạng, không rách nát, chỉnh sửa hay tẩy xóa và phải được lĩnh trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này vé sẽ không còn giá trị.

- Đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên số tiền trúng theo quy định.

