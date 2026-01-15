XSMB 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 15/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 15/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài luân phiên tổ chức quay thưởng, mỗi ngày trong tuần chỉ có một đài chịu trách nhiệm mở thưởng. Lịch quay được cố định theo thứ tự: Thứ Hai Hà Nội, Thứ Ba Quảng Ninh, Thứ Tư Bắc Ninh, Thứ Năm Hà Nội, Thứ Sáu Hải Phòng, Thứ Bảy Nam Định và Chủ Nhật Thái Bình.

- Đến đúng ngày quay được phân công, đài phụ trách sẽ tiến hành phát hành và phân phối vé số trong toàn khu vực miền Bắc. Vé chỉ được lưu hành trong ngày mở thưởng và không áp dụng cho các ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể làm thủ tục lĩnh thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng giải. Trong đó, đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn nhờ sự nhanh gọn và thuận tiện.

- Tuy nhiên, khi nhận tiền tại đại lý xổ số XSMB, người trúng thưởng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng, xem như phí dịch vụ đổi vé. Mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý và khu vực.

- Trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), đồng thời không phải chịu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

