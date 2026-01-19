Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 19/1/2026 - XSHCM 19/1

XSHCM 19/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 19/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 19/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 19/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 19/1/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 17/1/2026

XSHCM 17/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 17/1/2026.

- XSHCM 12/1/2026

XSHCM 12/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/1/2026.

- XSHCM 10/1/2025

XSHCM 10/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/1/2026.

- XSHCM 5/1/2026

XSHCM 5/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 5/1/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền nhận thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 19/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.