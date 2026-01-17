Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/1/2026 - XSHCM 17/1

XSHCM 17/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 17/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 17/1/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/1/2026

XSHCM 12/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 12/1/2026.

- XSHCM 10/1/2025

XSHCM 10/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/1/2026.

- XSHCM 5/1/2026

XSHCM 5/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 5/1/2026.

- XSHCM 3/1/2026

XSHCM 3/1, kết quả xổ số TP.HCM ngày 3/1/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 17/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.