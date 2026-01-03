Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/1/2026 - XSHCM 3/1

XSHCM 3/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 3/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 3/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 3/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng in trên vé. Quá thời hạn quy định, vé trúng không được nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay nếu không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng sẽ quay thưởng.

