Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/12/2025 - XSHCM 22/12

XSHCM 22/12. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 22/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/12/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 22/12/2025

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/12/2025

XSHCM 20/12, kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/12/2025.

- XSHCM 15/12/2025

XSHCM 15/12, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/12/2025.

- XSHCM 13/12/2025

XSHCM 13/12, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/12/2025.

- XSHCM 8/12/2025

XSHCM 8/12, kết quả xổ số TP.HCM ngày 8/12/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 22/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.