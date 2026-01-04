Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 5/1/2026 - XSHCM 5/1

XSHCM 5/1. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 5/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 5/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 5/1 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 5/1/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 5/1/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng in trên vé. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng nếu không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ quay thưởng.

