Sở Y tế TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ sản phụ sinh con trên taxi

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16h55 ngày 17/1, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại khoa Sản. Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ, nên được nhân viên y tế tư vấn chuyển lên cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục theo dõi và xử trí.

Trung tâm Y tế đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, bố trí nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình sản phụ đã tự ý đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất.

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, TP.HCM

Sau đó, sản phụ đã sinh con ngay trên taxi và được đưa vào Bệnh viện Long Khánh để tiếp tục theo dõi, chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của cả sản phụ và em bé được ghi nhận ổn định.

Để bảo đảm việc xác minh khách quan, toàn diện, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết diễn biến vụ việc theo mốc thời gian; cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn – giao tiếp với người bệnh và thân nhân đến phương án chuyển viện.

Trường hợp cần thiết, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức được phép mời chuyên gia sản khoa độc lập tham gia đánh giá chuyên môn để làm rõ các vấn đề liên quan.

Trên cơ sở đó, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện sai phạm, tuyệt đối không bao che, không né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống có nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Theo Sở Y tế TP.HCM, an toàn người bệnh, đặc biệt là đối với sản phụ và trẻ sơ sinh, là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của Ngành Y tế.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh; bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành y tế.