Sản phụ vỡ ối giữa trời mưa như trút nước, công an dùng xe đặc chủng đưa đi sinh

(VTC News) -

Chiều 30/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu, hành trình sinh con của sản phụ Phạm Thị Vân trở thành câu chuyện xúc động, đậm tình người giữa thiên tai.

Khoảng 15h30, chị Vân có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối tại nhà riêng khi bên ngoài trời mưa như trút. Gia đình lập tức gọi xe cấp cứu để đưa chị đến bệnh viện. Qua đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), xe cấp cứu bất ngờ chết máy do ngập nước, không thể tiếp tục hành trình.

Tổ công tác Công an phường Phương Liệt đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, chống ngập gần sử dụng xe ô tô chuyên dụng của đơn vị đưa chị Vân đến Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và nhiều đoạn đường bị ngập nặng.

Trẻ chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông sau hơn ba tiếng vượt bão đi sinh.

18h40, chị Vân được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhanh chóng tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ sinh nở. Trẻ chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông sau hơn ba tiếng vượt bão đi sinh.

Chị Vân nghẹn ngào cho biết: “Khi xe cấp cứu chết máy, tôi thật sự hoảng loạn. May mắn các anh công an có mặt đúng lúc và giúp tôi đến bệnh viện an toàn. Tôi biết ơn tất cả - từ đội cấp cứu, các chiến sĩ công an đến bác sĩ, nữ hộ sinh đồng hành với mẹ con tôi trong hành trình khó quên này”.

Bác sĩ Ngô Ngọc Loát chia sẻ, dù sản phụ nhập viện muộn sau vỡ ối, đội ngũ y tế đã khẩn trương thực hiện các bước cấp cứu, theo dõi sát sao để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. "Em bé chào đời khỏe mạnh, mẹ an toàn – đó là món quà lớn nhất dành cho chúng tôi", bác sĩ nói.