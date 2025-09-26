Vượt bão xuyên đêm đưa bệnh nhân đa chấn thương vào đất liền điều trị

(VTC News) -

Vượt bão xuyên đêm đưa bệnh nhân bị chấn thương nặng từ đảo Thuyền Chài về đất liền điều trị. (Nguồn: BVCC)

Bệnh nhân là N.N.H (53 tuổi) là công nhân tại đảo Thuyền Chài (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Trong quá trình lao động, anh bị tai nạn đa chấn thương, chấn thương ngực – bụng, được đưa vào bệnh xá đảo Thuyền Chài cấp cứu. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương bụng kín, chảy máu trong ổ bụng nghi vỡ gan chấn thương ngực kín và gãy xương sườn số 9 bên phải.

Bệnh nhân chấn thương nặng được đưa từ đảo Thuyền Chài vào đất liền bằng trực thăng.(Ảnh: BVCC)

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh xá đảo Thuyền Chài đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có nguy cơ sốc mất máu, cần khẩn trương đưa về đất liền để điều trị chuyên sâu. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 lập tức xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Thuyền Chài để tiếp nhận và vận chuyển bệnh nhân.

Trung tá Phạm Trường Thanh, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: "Để bảo đảm an toàn tính mạng bệnh nhân trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các phương án truyền máu chống sốc, thở máy, cầm máu và theo dõi chặt chẽ biến chứng có nguy cơ xảy ra. Đặc biệt, ekip cấp cứu đã mang theo cơ số thuốc và trang bị đầy đủ, sẵn sàng thực hiện phẫu thuật cầm máu khẩn cấp ngay trên máy bay trong tình huống xấu nhất".

Mặc dù chuyến bay dài, diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão phức tạp suốt đêm nhưng bệnh nhân đã được vận chuyển về đất liền an toàn, kịp thời đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ngay sau đó, bệnh viện nhanh chóng hội chuẩn để đưa ra chẩn đoán xác định và áp dụng phác đồ điều trị chuyên sâu, kịp thời cho bệnh nhân.