Chủ shop, tiểu thương 'dễ thở' hơn với gói vay VietinBank lãi suất từ 5,1%/năm

(VTC News) -

Giữa lúc chi phí kinh doanh ngày càng “leo thang”, câu chuyện xoay vốn sao cho nhanh, vay sao cho nhẹ lãi đang là mối quan tâm chung của rất nhiều chủ shop, tiểu thương và người kinh doanh tự do.

Mới đây, VietinBank đã triển khai chương trình ưu đãi vay vốn dành riêng cho khách hàng kinh doanh nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”, với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 5,1%/năm, được xem là giải pháp tài chính kịp thời giúp nhiều người “dễ thở” hơn khi làm ăn.

Vay vốn kinh doanh không cần thế chấp. Có thật không?

Điểm khiến nhiều người kinh doanh chú ý là sản phẩm vay vốn lưu động VietinBank FastFlow của VietinBank. Với gói vay này, khách hàng được tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn đồng thời cấp kèm hạn mức thấu chi không cần tài sản bảo đảm, hạn mức lên tới 1 tỷ đồng để bổ sung vốn nhập hàng, xoay vòng kinh doanh. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ giải ngân online 24/7 trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile với hạn mức tối đa 20 tỷ đồng/ngày.

Thay vì các thủ tục phức tạp, VietinBank áp dụng xét duyệt dựa trên dòng tiền thực tế qua tài khoản ngân hàng và phần mềm bán hàng. Điều này giúp những người kinh doanh nhỏ lẻ, chủ shop online, cửa hàng F&B hay dịch vụ cá nhân tiếp cận vốn nhanh hơn, linh hoạt hơn.

Không chỉ vay vốn, còn được “tặng kèm” cả hệ sinh thái tiện ích

Không dừng lại ở ưu đãi lãi suất, VietinBank còn mang đến nhiều tiện ích “đúng trúng nhu cầu” của người kinh doanh:

- Miễn phí mở và duy trì tài khoản, tặng tài khoản số đẹp

- Miễn phí Alias Shop, điều tiền tự động, hạn chế nhầm lẫn khi nhận, chuyển tiền

- Quản lý doanh thu tiện lợi với iShop trên VietinBank iPay, giúp theo dõi dòng tiền ngay trên điện thoại

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng ưu đãi lên tới 100% chi phí phần mềm từ các đối tác như MISA, KiotViet, FPT, Heno, OXU,… hỗ trợ bán hàng, kế toán và quản lý vận hành – những khoản chi không nhỏ với các chủ shop.

Giải pháp tài chính “đúng gu” người kinh doanh hiện đại

Với lãi suất vay từ 5,1%/năm, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh và hệ sinh thái số đồng bộ, chương trình “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” của VietinBank đang được đánh giá là giải pháp tài chính phù hợp với xu hướng kinh doanh hiện đại, nơi mọi thứ cần nhanh, gọn và hiệu quả.

Đối với các chủ shop, tiểu thương hay người kinh doanh tự do đang tìm kiếm nguồn vốn linh hoạt để xoay vòng, mở rộng hoặc tối ưu hoạt động, đây được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc trong thời điểm hiện tại.

Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn