Lãi suất cho vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 1/2026?

(VTC News) -

Ngân hàng có mức lãi suất ưu đãi nhất tháng 1/2026 phải kể đến PVComBank. Ngân hàng này có gói tín dụng ưu đãi “Hành trình mới, sống trọn ước mơ”, có quy mô lên đến 10.500 tỷ đồng, với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 3,99%/năm. Gói tín dụng ưu đãi được PVcomBank triển khai đến hết tháng 1/2026.

Theo đó, cá nhân có nhu cầu vay mua bất động sản, nhà ở có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay ưu đãi với hạn mức lên tới 85% giá trị tài sản, tối đa đến 50 tỷ đồng cùng thời hạn vay lên đến 35 năm. Đặc biệt, người vay sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh chỉ từ 3,99%/năm, cùng thời gian miễn trả gốc lên tới 36 tháng.

Ngân hàng VIB cũng đang đẩy mạnh triển khai các gói vay mua căn hộ chung cư với nhiều lựa chọn lãi suất cố định linh hoạt trong giai đoạn đầu, phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng.

Cụ thể, VIB đưa ra 4 phương án: 5,9%/năm cố định trong 6 tháng, 6,9%/năm trong 12 tháng, 7,9%/năm trong 24 tháng và 8,9%/năm trong 36 tháng đầu tiên.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý mức lãi suất thực tế sau thời gian ưu đãi. Chẳng hạn, với gói 6,9% cố định trong 12 tháng, từ tháng thứ 13, lãi suất sẽ được tính theo công thức lãi suất cho vay bất động sản (hiện khoảng 8,5%) cộng biên độ khoảng 2,8%, tương đương mức lãi thực tế khoảng 11,3%/năm.

Đây là yếu tố quan trọng người vay cần tính toán kỹ để đảm bảo khả năng tài chính trong suốt thời gian vay.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất cho vay mua nhà. (Ảnh minh hoạ).

HDBank cũng là ngân hàng đang có mức lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi khi đang triển khai chương trình “Ưu đãi sập sàn, sở hữu nhà sang” bới 6,0%/năm trong 6 tháng đầu, 6,5%/năm trong 12 tháng đầu và 8,0%/năm trong 24 tháng đầu.

Tiếp đó là ngân hàng GPBank với lãi suất vay mua nhà 6,5% cố định trong 6 tháng; 7,0% cố định trong 12 tháng; hoặc 7,5% cố định trong 18 tháng.

Hiện một số ngân hàng vẫn đang triển khai gói vay ưu đãi cho người trẻ như: TPBank lãi suất chỉ 3,6% cố định trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chương trình ân hạn gốc tới 60 tháng từ TPBank.

MSB cũng triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm - cố định 6 tháng đầu. Thời gian vay lên tới 35 năm với phương thức trả nợ gốc linh hoạt khi lãi suất và gốc có thể được thanh toán theo phương thức phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

ABBank triển khai gói vay mua nhà dành cho người trẻ độ tuổi từ 19 đến 40 với nhiều ưu đãi. Gói vay này có mức lãi suất từ 5% một năm, cho vay tới 100% nhu cầu vốn, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm.

SeABank có gói vay “Chắp cánh giấc mơ an cư” được thiết kế giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên, ổn định cuộc sống và vững bước tương lai với lãi suất chỉ từ 5,8%/năm, thời gian vay tới 55 năm và ân hạn trả nợ gốc 5 năm.

Ở nhóm BIG 4, Agribank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2026. Theo đó, lãi suất cho vay tại Agribank thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong 5 năm đầu vay vốn, tính từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất áp dụng là 5,6%/năm.

Ngân hàng BIDV đã chính thức dừng chương trình cho vay mua nhà ở đối với khách hàng dưới 35 tuổi. Thay vào đó, BIDV triển khai gói vay mua nhà phổ thông, áp dụng cho mọi khách hàng từ 18 tuổi trở lên, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tín dụng theo quy định. Người vay có thể lựa chọn giữa hai gói lãi suất linh hoạt: 6,5%/năm trong 12 tháng (áp dụng cho khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng) hoặc 7,0%/năm trong 18 tháng (áp dụng cho khoản vay tối thiểu 60 tháng).

Ngân hàng VietinBank có chương trình ưu đãi riêng cho nhà ở xã hội (khoảng 5.9% – 6.1% trong 2025 và có thể điều chỉnh), trong khi lãi suất thông thường dao động khoảng 7.7% – 8.5%/năm, tùy kỳ hạn và gói vay; mức lãi suất ưu đãi ban đầu có thể thấp (ví dụ 6%/năm trong 12 tháng) rồi thả nổi theo thị trường.

Tại ngân hàng Vietcombank, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án: gói cố định 12 tháng với lãi suất 7,0%/năm và gói cố định 18 tháng, trong đó 6 tháng đầu hưởng lãi 6,5%/năm, 12 tháng tiếp theo 7,5%/năm.