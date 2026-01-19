Khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng

Tại họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chiều 14/1/2026, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa vào sử dụng hệ thống khai thác thông tin tài liệu để phục vụ Đại hội.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phát 1.586 máy tính bảng đến tất cả đại biểu chính thức của Đại hội. Ước tính có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng.

Dự kiến, có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu sẽ được phát qua hệ thống máy tính bảng, thay thế cho toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ.