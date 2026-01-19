Đoàn xe đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)