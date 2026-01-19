Đoàn xe đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, các Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) xuất phát từ các điểm tập trung, di chuyển về trung tâm TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, sau đó tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), nơi diễn ra phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Công tác bảo đảm an ninh được thắt chặt.
Hàng nghìn chiến sĩ cảnh sát, kiểm soát quân sự, dân phòng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.
Sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội XIV của Đảng.
Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Xe dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh về Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Trên các tuyến đường hướng về Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các chốt ngã ba, ngã tư, CSGT với vai trò nòng cốt phối hợp các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.
Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19-25/1. Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". (Ảnh: TTXVN)
Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên toàn quốc. Đại hội sẽ được đón các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)