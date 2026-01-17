Công an Hà Nội tuần tra xuyên đêm, bảo vệ tuyệt đối an ninh phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Phó trưởng Công an phường Tây Hồ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều nhận thức rõ trách nhiệm và danh dự khi tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng. Công tác trực chiến, tuần tra, kiểm soát được thực hiện với tinh thần tập trung cao độ, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, coi đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là cam kết giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.