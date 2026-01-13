Chi tiết tuyến đường tạm cấm, hạn chế giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19/1 đến 25/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia – số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian áp dụng:

Ngày 14/1: Từ 5h30 đến 11h30.

Từ 19/1 đến 25/1: Sáng từ 6h - 8h30 và 10h30 - 12h; chiều từ 13h - 14h và 16h - 19h.

Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tạm cấm toàn bộ xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến Đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), đường Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng);

Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.

Hạn chế đối với xe tải thông dụng và xe tải chuyên dùng, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) trên tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A) từ 6h đến 21h các ngày từ 19/1 đến 25/1, tạm cấm đối với các loại xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông (trừ xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiêm vụ và các phương tiện ưu tiên làm nhiệm vụ khẩn cấp).

Công an TP Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế tham giao thông như sau:

Phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên…) đi các tỉnh phía Tây (Phú Thọ, Thái Nguyên…) theo cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và Quốc lộ 5 đến địa phận Hà Nội chủ động rẽ phải lên đường dẫn cầu Thanh Trì – cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo tuyến Quốc lộ 3 mới đi các tỉnh phía Tây và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi các tỉnh phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng), phía Tây (Thái Nguyên, Phú Thọ…) và phía Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang…) theo tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đến nút giao Đỗ Mười chủ động rẽ phải Đỗ Mười, Vành đai 3 trên cao – cầu Thanh Trì, đường dẫn cao tốc Hà Nội, Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông hoặc cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp, theo tuyến Quốc lộ 3 mới đi các tỉnh phía Tây hoặc đi thẳng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đi các tỉnh phía Bắc và ngược lại.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam (Nghệ An, Thanh Hóa…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, Lai Châu…) theo tuyến đường Hồ Chí Minh – Quốc lộ 21A đi tác tỉnh Tây Bắc và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa…) đi các tỉnh phía Tây (Thái Nguyên, Phú Thọ…) theo tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến Đỗ Mười – Ngọc Hồi hoặc từ Quốc lộ 1A rẽ Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Văn Khê – Lê Trọng Tấn – Hoàng Tùng – Đường gom Đại lộ Thăng Long – Tây Mỗ – Miêu Nha – Xuân Phương – Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2 đi các tỉnh phía Tây và ngược lại.

Các phương tiện từ tỉnh Phú Thọ theo Quốc lộ 32, cao tốc Hà Nội, Hòa Bình, đường Làng Văn hóa về Trung tâm Thành phố chủ yếu theo tuyến Cầu Diễn – Hồ Tùng Mậu hoặc Quốc lộ 21 – Quốc lộ 6 – Quang Trung – Trần Phú – Nguyễn Trãi vào trung tâm thành phố và ngược lại, hạn chế di chuyển vào tuyến Đại lộ Thăng Long.