Mọi công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng phải hoàn thành trước 0h ngày 14/1

(VTC News) -

Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra các khu vực tại Đại hội XIV. (Ảnh: Hoàng Ân)

Thường trực Ban Bí thư trực tiếp kiểm tra tại Hội trường chính nơi diễn ra Đại hội XIV và một số phòng chức năng phục vụ Đại hội, góp ý với các nội dung gồm: Không gian trưng bày tại sảnh chính; trang trí khánh tiết tại trung tâm của Hội trường chính; Trung tâm báo chí; công tác an ninh; hệ thống âm thanh, ánh sáng...

Kết luận buổi sơ duyệt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Tất cả các công việc đã được nêu rõ trong đề án. Cần xác định rõ việc gì đã hoàn thành, việc gì phải tiếp tục thực hiện, tinh chỉnh. Để làm sao chậm nhất 12h tối nay phải xong để sáng mai chúng ta tổng duyệt. Tổng duyệt bắt đầu từ 6h30, làm từ đầu đến cuối giống như hôm diễn ra Đại hội".

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch và đạt yêu cầu đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Đắc Huy)

Quán triệt một số công việc cụ thể, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện phần trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng… tại Hội trường chính và không gian trưng bày tại sảnh chính theo đúng mẫu thiết kế và cập nhật chỉ đạo tại buổi sơ duyệt, đảm bảo hài hoà, trang trọng, đúng nghi thức.

Về đề xuất miễn kiểm tra an ninh với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại sứ các nước, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Công an có báo cáo, đề xuất để Bộ Chính trị quyết định.

"Các đồng chí làm tốt rồi thì phải cố gắng hơn nữa. Chúng ta tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại để sáng mai tổng duyệt", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.

Thường trực Ban Bí thư kết luận buổi sơ duyệt. (Ảnh: Đắc Huy)

Báo cáo tại buổi sơ duyệt, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, đến nay, tất cả các lực lượng, phương tiện kỹ thuật đã tập trung về Trung tâm Hội nghị Quốc gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội.

"Bộ trưởng Công an đã ra quyết định đưa Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành mục tiêu đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia từ ngày 1/1 và quyết định sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/1 - sau Đại hội 5 ngày", Thượng tướng Lê Quốc Hùng nói.

Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và các lực lượng triển khai đồng bộ, khảo sát kỹ lưỡng tất cả các khu vực, công trình quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đối chiếu phương án bảo vệ của Đại hội XIII của Đảng và có sự điều tiết, bổ sung lực lượng, phương tiện cho phù hợp để bảo đảm tuyệt đối an toàn.