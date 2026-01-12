Đài Tiếng nói Việt Nam quán triệt nội dung tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Chiều 12/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức cuộc họp quán triệt nội dung tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trực tiếp tham gia đưa tin Đại hội.

Quán triệt các nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng lưu ý, nội dung tuyên truyền phải tạo được sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Phạm Mạnh Hùng lưu ý các đơn vị đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV kịp thời, chính xác, đầy đủ, toàn diện; đảm bảo dòng thông tin trên báo chí là dòng thông tin tích cực, chủ lưu, dẫn dắt.

Toàn cảnh cuộc họp.

Bên cạnh đó, ông Phạm Mạnh Hùng lưu ý phải nâng cao nhận thức và hành động của các đơn vị, các phóng viên trong việc thực hiện thông tin tuyên truyền về Đại hội; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trực tiếp, thường xuyên; cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

"Lãnh đạo các đơn vị phải bố trí trực rất cẩn thận. Những sự kiện, nội dung quan trọng phải bố trí những phóng viên có kinh nghiệm dày dặn về chính trị, có bản lĩnh về chính trị và có kinh nghiệm tác nghiệp trong các sự kiện tương tự. Phân công ở Đài và các đơn vị biên tập cũng phải theo nguyên tắc: Rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ tiến độ - rõ hiệu quả", Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nói.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Đài bám sát nội dung, lộ trình, phân công nhiệm vụ để tổ chức các hình thức tuyên truyền cho phù hợp, hiệu quả; đảm bảo xuyên suốt, đồng bộ, thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; thông tin chính xác, kịp thời; hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú.

Một lưu ý quan trọng khác được ông Phạm Mạnh Hùng đề cập trong quá trình tác nghiệp, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng là sử dụng hình thức báo chí hiện đại; Tích hợp, lan tỏa tin tức trên nhiều nền tảng báo chí, truyền thông số và mạng xã hội.

"Chúng ta không chỉ hài lòng với việc Đài Tiếng nói Việt Nam làm phát thanh tuyến tính. Ngoài nền tảng quan trọng nhất là phát thanh FM, Đài cần đẩy mạnh thông tin Đại hội Đảng trên không gian số, trên các nền tảng số, trên hai báo điện tử và trên các tài khoản mạng xã hội", Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Khái quát các nội dung cần được đẩy mạnh trong đợt tuyên truyền cao điểm, ông Phạm Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị tăng cường các thành tựu nổi bật của đất nước, các chỉ tiêu phát triển, hệ thống hạ tầng giao thông, những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng ta, không khí phấn khởi và kỳ vọng của Nhân dân...

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cũng lưu ý các nhân sự tham gia đưa tin phải chấp hành nghiêm quy chế làm việc Đại hội.

"Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt tuyên truyền lớn nhất, quan trọng nhất trong năm 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì vậy các đơn vị phải dồn hết lực lượng, tinh thần, quyết tâm để khẳng định dấu ấn của Đài Tiếng nói Việt Nam trong đợt tuyên truyền này", Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng phát biểu.