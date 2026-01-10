Thường trực Ban Bí thư: Tập trung toàn lực bảo đảm tuyệt đối an ninh Đại hội XIV

(VTC News) -

Sáng 10/1, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đắc Huy)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong việc phối hợp chặt chẽ, từ sớm với lực lượng Quân đội Nhân dân và bộ, ngành liên quan để chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động ban hành các chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án tác chiến hiệu quả trên thực địa và không gian mạng.

Các lực lượng thời gian qua chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, quyết liệt xử lý tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội XIV của Đảng; đồng thời giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

"Những kết quả bước đầu này là tiền đề hết sức quan trọng để chúng ta tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng", Thường trực Ban Bí thư nói.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lực lượng Công an Nhân dân và các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV; tập trung toàn lực, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

"Lễ xuất quân và diễn tập hôm nay chính là dấu mốc chuyển trạng thái của các lực lượng sang chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần mệnh lệnh này, coi đây là danh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhân dân" Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các lực lượng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu trong mọi tình huống; tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, xử lý hiệu quả các nguy cơ từ sớm, từ xa.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng, TP Hà Nội và các ban, bộ, ngành liên quan để rà soát, hoàn thiện kế hoạch bảo vệ tổng thể và từng phương án cụ thể, sát thực tiễn; kiểm soát chặt chẽ các địa bàn chiến lược, mục tiêu trọng điểm.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Các lực lượng tiếp tục kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các đối tượng phát tán tin xấu, độc, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nắm chắc tình hình từng địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở mức cao nhất; tăng cường trấn áp các loại tội phạm; chủ động phương án phòng ngừa, phòng chống cháy, nổ tại các địa điểm tổ chức Đại hội XIV của Đảng và nơi lưu trú của đại biểu.

"Các phương án phân luồng, tổ chức giao thông, dẫn đoàn, đón tiếp đại biểu phải được xây dựng khoa học, bài bản, triển khai chặt chẽ, nhuần nhuyễn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của Nhân dân Thủ đô", Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.