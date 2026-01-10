Dàn khí tài hiện đại của lực lượng Công an tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 10/1, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Buổi lễ được tổ chức tại đường Lê Quang Đạo, trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).
Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Các cảnh vệ trên chiếc Chevrolet Suburban.
Tiếp đó là các khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn, khối xe đặc chủng chống bạo loạn, khối xe chỉ huy tác chiến...
Khối xe chuyên dụng chống bạo loạn.
Xe bán tải hạng nặng Ford Super Duty được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng, của dân tộc và của đất nước.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1 tại Hà Nội.