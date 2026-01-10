Cận cảnh dàn trực thăng tại Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn Không quân 371 tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Sáng 10/1, 6 tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), cơ động về khu vực trung tâm Thủ đô để thực hiện nội dung bay phục vụ lễ xuất quân.