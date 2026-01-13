Công tác nhân sự Đại hội Đảng: Chống tin xấu độc, bảo vệ 'trái tim' của Đảng

Trước và trong khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra là thời điểm mà các thế lực thù địch tung hết sức lực và áp dụng mọi phương cách hòng "vẩy độc" công tác nhân sự và khối đoàn kết của Đảng.

Nếu công tác nhân sự là nhiệm vụ "then chốt của then chốt", đặc biệt là vào kỳ Đại hội, thì sự đoàn kết chính là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn, "trái tim" của cách mạng Việt Nam.

Bôi nhọ công tác nhân sự của Đại hội, lực lượng chống phá không chỉ nhằm hạ uy tín của những cán bộ cụ thể mà mục tiêu chính, mục tiêu tối thượng là làm lung lay khối đoàn kết trong đội ngũ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, làm rạn nứt sự thống nhất trong toàn Đảng, mối quan hệ keo sơn giữa Đảng với quân và dân.

Xe chỉ huy và Tổ Công an kỳ dẫn đầu đội hình đại diện cho các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: Phạm Kiên)

Tung ra những tin giả, lời đồn hư hư thực thực về việc bố trí cán bộ trước Đại hội, những đối tượng vốn dĩ không cam lòng với sự phát triển của đất nước dùng một mũi tên nhằm vào hai đích - vừa làm nhiễu loạn, gieo rắc hoài nghi, tâm lý tiêu cực về lĩnh vực nhân sự, vừa có mưu đồ tạo khe nứt trong nội bộ Đảng.

Kích động tâm lý của những cộng đồng dân cư riêng biệt từ xuất xứ vùng miền của cán bộ "trong diện quy hoạch tại Đại hội" có lẽ "xưa rồi", kém hiệu quả.

Hiện nay, các đối tượng "ném đá hội nghị" đang dùng "trend" mới là tung hỏa mù để thao túng cảm xúc một số nhóm người, lấy "cảm hứng" từ "gốc gác ngành nghề" trong đội ngũ nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước.

"Trend" có nghĩa là trào lưu theo cách nói của của "cư dân mạng". Đây là "trào lưu" lấy ngành A đối chọi với bộ B, nâng tầm ảnh hưởng cán bộ lĩnh vực Y và hạ bệ danh tiếng của lãnh đạo nghề Z…"Bác kia cũng tốt, nhưng em "yêu" bác này hơn" đang là thủ đoạn điều hướng dư luận trước thềm Đại hội dưới lớp phấn son "góp ý cho Đảng".

"Có thông tin nội bộ về việc sắp xếp nhân sự cấp cao nhất" – nếu đây không phải chiêu bài quấy nhiễu trên mạng xã hội thì cũng là lời của những đối tượng mắc chứng hoang tưởng.

Trong những ngày này, các thế lực thù địch huy động hết công suất của mình hòng phủ bóng đen lên mối quan hệ máu thịt giữa "hai cánh tay của Nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính".

Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ngày 3/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu mà vô cùng ý nghĩa - "hai cánh tay" - để nói về Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Lực lượng thù địch của đất nước đang muốn làm suy yếu đôi cánh tay của Đảng, kỳ vọng "tay trái sẽ rời xa tay phải". Về chức năng cụ thể, Quân đội bảo vệ Tổ quốc, Công an bảo vệ trị an cho chính thể và Nhân dân.

Hai lực lượng quan trọng này phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng toàn Đảng, toàn dân phấn đấu cho mục tiêu chung là "để cho đất nước yên vui, để cho đỏ thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi" như lời bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung.

Sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng rôn nổi bật trên nhiều tuyến phố đã tạo nên một “bức tranh” sinh động chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Quan điểm quốc phòng, an ninh của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII: "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Một nhánh trong nhiệm vụ bao trùm "ổn định chính trị" như văn kiện Đại hội XIII đã nêu, là bảo vệ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và tạo điều kiện yên bình để Đại hội lựa chọn những đại diện ưu tú nhất từ hơn 5 triệu đảng viên vào các vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng ở nhiệm kỳ 2026- 2030.

Rất rõ ràng, trong hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng có câu: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển!". Dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển là những mục tiêu hết sức quan trọng và thiết yếu. Nhưng yêu cầu đoàn kết đã được đặt lên hàng đầu.

Bởi vậy, quan tâm đến Đại hội XIV, đến công tác nhân sự của Đảng cần phải đồng thời với trách nhiệm bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng, mà điều đơn giản nhất là không lan truyền những thông tin xấu độc, những tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.