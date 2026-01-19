FPT Digital bổ nhiệm chủ tịch và tổng giám đốc mới

(VTC News) -

FPT Digital vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao, nhằm kiện toàn bộ máy điều hành và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai sâu chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và ESG.

Theo đó, ông Hoàng Việt Anh thôi giữ vị trí Chủ tịch FPT Digital để tập trung cho vai trò Chủ tịch FPT Telecom.

Ông Trần Huy Bảo Giang được bổ nhiệm từ Tổng giám đốc lên giữ chức Chủ tịch FPT Digital.

Đồng thời, ông Lê Hùng Cường được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty.

Ông Trần Huy Bảo Giang (giữa) và ông Lê Hùng Cường trong lễ công bố.

Đại diện FPT Digital cho biết việc bổ nhiệm nhằm đáp ứng định hướng phát triển giai đoạn mới của Tập đoàn FPT, đồng thời phân tách rõ vai trò giữa hoạch định chiến lược và triển khai, giúp nâng cao năng lực thực thi trong bối cảnh thị trường chuyển đổi số chuyển từ “xây dựng tầm nhìn” sang “tạo giá trị đo lường được”.

Theo FPT Digital, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó doanh nghiệp tập trung vào hiệu quả triển khai và đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi.