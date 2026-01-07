SATRA hợp tác chiến lược với FPT, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

(VTC News) -

Chiều 7/1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) - và Công ty Cổ phần FPT đã ký kết ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm tối ưu nguồn lực, gia tăng hiệu quả hoạt động và thúc đẩy phát triển ổn định, bền vững.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đầu tư, mua bán hàng hóa – dịch vụ và ứng dụng giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Trọng tâm hợp tác gồm khai thác nguồn hàng SATRA trên sàn thương mại điện tử Sendo.vn; nghiên cứu, thí điểm các giải pháp “Made by FPT” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, vận hành và an ninh; phát triển chuỗi cửa hàng Satrafoods tại một số đơn vị thành viên FPT; đồng hành triển khai các sáng kiến chuyển đổi số của SATRA đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho biết hợp tác với FPT không chỉ mang lại lợi ích cho hai doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng kinh tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân TP.HCM.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, khẳng định sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái thương mại của SATRA sẽ tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các sáng kiến chuyển đổi số, phù hợp định hướng phát triển theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.