FPT Telecom tích hợp VNeID: Tinh gọn thủ tục internet, truyền hình và camera

Việc FPT Telecom tích hợp VNeID vào hệ sinh thái số là bước ngoặt thay đổi cách người dùng tiếp cận dịch vụ viễn thông. Thay vì các quy trình xác minh danh tính rườm rà, khách hàng của Hi FPT, FangTV và FPT Life hiện có thể định danh tài khoản nhanh chóng thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

Sự thay đổi này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng hệ thống camera giám sát. Thông qua cơ chế đăng nhập một chạm trên ứng dụng FPT Life, khách hàng không cần ghi nhớ nhiều mật khẩu phức tạp hay lo lắng về nguy cơ bị truy cập trái phép.

Hệ thống đảm bảo chỉ chủ sở hữu tài khoản định danh điện tử mới có quyền quản lý camera gia đình. Điều này giải quyết triệt để nỗi lo về an toàn dữ liệu hình ảnh cá nhân trong môi trường số.

Bên cạnh đó, việc đăng ký lắp đặt Internet hay Truyền hình cũng được đơn giản hóa. Thay vì thu thập thông tin từ căn cước công dân giấy, người dùng chỉ cần xác thực qua VNeID trên ứng dụng Hi FPT để hoàn tất thủ tục.

Đại diện FPT Telecom và Trung tâm RAR (Bộ Công an) tại lễ ký kết hợp tác triển khai dịch thực xác thực điện tử qua VNeID ngày 6/1.

Quy trình mới giúp tiết kiệm thời gian đáng kể và đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Các sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công như trước đây sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá về sự hợp tác này, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẳng định, việc đưa VNeID vào hệ sinh thái viễn thông là bước đi quan trọng để phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư vào thực tế đời sống.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, khẳng định việc tích hợp VNeID là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong việc đưa định danh điện tử vào đời sống số.

Qua đó, đơn vị mong muốn đồng hành cùng Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các tiện ích công nghệ một cách an toàn, hiện đại nhất.

Ông Hoàng Việt Anh phát biểu tại sự kiện.

"Chúng tôi tự hào là đơn vị viễn thông đầu tiên kết nối và ứng dụng đồng bộ VNeID trên đa nền tảng để phục vụ hàng triệu người dùng. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành, việc tích hợp lần này là cam kết của FPT Telecom trong việc không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chuẩn mực dịch vụ và tối ưu trải nghiệm cho khách hàng trên môi trường số", ông Việt Anh nhấn mạnh.

Hoạt động này không chỉ giúp khai thác giá trị dữ liệu một cách an toàn, đúng pháp luật mà còn đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, người dân và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng những sản phẩm công nghệ minh bạch, tiện ích và chuẩn xác hơn.

Đối với người dùng trên nền tảng FangTV, tích hợp mới giúp xác minh danh tính nhanh chóng khi thực hiện livestream. Việc định danh rõ ràng giúp ngăn chặn tài khoản ảo, xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh và minh bạch hơn.

Hiện tại, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất thử nghiệm và sẵn sàng phục vụ người dùng trên toàn bộ các ứng dụng thuộc hệ sinh thái. Bước đi này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn tạo ra tiêu chuẩn mới về an toàn cho dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.