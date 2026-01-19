Khoảnh khắc mặt trời chạm cánh quạt trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam

Nổi bật là dự án điện gió Ea Nam, có diện tích khoảng 600ha, trải dài từ xã Ea Drăng đến xã Ea Khal (tỉnh Đắk Lắk). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.500 tỷ đồng, sở hữu 108 trụ turbine gió khổng lồ, mỗi trụ cao 94m, sải cánh rộng loại 2.4MW. Đây được xem là loại lớn nhất từng được lắp đặt tại Việt Nam với tổng công suất 400MW, đóng góp 1,1 tỉ kWh/năm vào nguồn điện quốc gia, góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho tỉnh và khu vực Tây Nguyên .Đây cánh đồng điện gió trên đất liền có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.