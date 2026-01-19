Khoảnh khắc mặt trời chạm cánh quạt trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam

Và nếu ai đó hỏi đâu là khoảnh khắc đẹp nhất của cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam, có lẽ câu trả lời không nằm ở con số megawatt, không nằm ở những kỷ lục kỹ thuật. Nó nằm ở buổi hoàng hôn, khi gió thôi gào, mặt trời thôi cháy, và con người chợt nhận ra mình đang đứng giữa một giao điểm hiếm hoi của thời đại: nơi thiên nhiên và công nghệ cùng chọn cách đẹp với nhau.