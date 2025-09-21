Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

"Tỉnh Gia Lai vừa có vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, vừa có vùng ven biển ngập tràn nắng, bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống thác, sông, hồ phong phú. Đây là nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo: điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt..”, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.