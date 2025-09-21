Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây

Cận cảnh những cánh đồng điện gió tại Gia Lai.
Băng qua cây cầu Thị Nại, hướng về bán đảo Phương Mai (Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai) những tuabin gió khổng lồ màu trắng vươn cao, sừng sững giữa bầu trời xanh biếc khiến nhiều người xuýt xoa.
Vẻ đẹp của những “cối xay gió” hòa quyện cùng đồi núi và biển cả tạo nên sức hút khó cưỡng.
Cánh đồng quạt gió mang đến không gian thoáng đãng, đậm chất thơ mộng.
Bình minh lên, ánh mặt trời rọi chiếu ngọn đồi, những tuabin gió hiện lên rõ nét, vững chãi. Bầu trời chuyển dần từ sắc cam huyền ảo sang màu vàng rực rỡ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Không gian xung quanh những cột điện gió là địa điểm lý tưởng để cảm nhận không khí trong lành, lắng nghe tiếng cánh quạt quay hòa cùng tiếng gió vi vu, tiếng sóng nhẹ nhàng.
Những cánh quạt gió sừng sững xen giữa lớp mây khổng lồ.
Những chiếc quạt gió này nằm ở khu vực có không gian đẹp: một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển xanh thơ mộng
Vào những ngày sáng sớm đầu mùa mưa, cả khu vực điện gió được bao phủ bởi một lớp sương mù và mây dày đặc. Những tuabin gió khổng lồ, những thảm điện mặt trời lấp ló giữa biển mây trắng muốt, tạo nên một khung cảnh bồng bềnh, thần tiên.
Nơi đây không chỉ đơn thuần là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi có thể tìm thấy sự bình yên và chiêm ngưỡng sự giao thoa tuyệt vời giữa vẻ đẹp của công nghiệp hóa hiện đại hóa và thiên nhiên hùng vĩ.
Nếu có cơ hội ngắm nhìn những cánh quạt to lớn tại Gia Lai đang quay vòng một cách uyển chuyển, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh vô hình của gió biển và nguồn năng lượng tái tạo đầy tuyệt vời.
Cánh đồng quạt gió tại Gia Lai đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng tái tạo và phát triển du lịch bền vững.
"Tỉnh Gia Lai vừa có vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, vừa có vùng ven biển ngập tràn nắng, bức xạ mặt trời cao, cùng hệ thống thác, sông, hồ phong phú. Đây là nền tảng để phát triển toàn diện các loại hình năng lượng tái tạo: điện gió trên bờ và trên biển, điện mặt trời mặt đất và nổi, thủy điện, điện sinh khối, điện rác, điện địa nhiệt..”, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
Những cánh quạt khổng lồ toát lên sự mạnh mẽ và đẹp mắt, trở thành biểu tượng đặc trưng của địa phương.
Ngoài việc góp phần đáng kể vào sản xuất điện năng tái tạo, cánh đồng quạt gió còn góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường biển xung quanh.
Cánh đồng quạt gió đã trở thành một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến khám phá và thưởng ngoạn Gia Lai.