Ngắm những cánh đồng điện gió đem ‘lợi đơn lợi kép’ cho Gia Lai

Cận cảnh những cánh đồng điện gió tại Gia Lai

Tỉnh Gia Lai với thế mạnh về quỹ đất, hạ tầng kinh tế, sức gió từ đại ngàn và biển cả đang tạo thành một trung tâm năng lượng tái tạo mạnh mẽ, thắp sáng kinh tế điện lưới miền Trung - Tây Nguyên và quốc gia.

Phía Đông tỉnh Gia Lai đang khai thác triệt để nguồn năng lượng gió từ biển cả bằng những đường bờ biển dài và các khu kinh tế ven biển hiện đại, chọn hướng đi tập trung, hiệu quả .

Điểm nhấn lớn nhất của điện gió phía Đông tỉnh Gia Lai chính là các dự án nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Tại đây, các cánh đồng turbine gió không chỉ có nhiệm vụ phát điện mà còn trở thành điểm nhấn du lịch, thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, check-in.

Tại Khu kinh tế Nhơn Hội có Dự án Phương Mai 3 (21 MW) là nhà máy điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động. Tiếp nối sau đó là Phương Mai 1 (26,4 MW) và cụm dự án Nhơn Hội giai đoạn 1 & 2 (60 MW).

Dù tổng công suất đang vận hành tại phía Đông tỉnh Gia Lai hiện nay chỉ đạt khoảng 107,4 MW – thấp hơn so với phía Tây tỉnh Gia Lai nhưng tính ổn định và hiệu suất của các dự án này được đánh giá rất cao nhờ tốc độ gió biển duy trì đều đặn quanh năm.

Các dự án tại khu vực phía Đông tỉnh mang tính chất đặc thù là kết hợp giữa công nghiệp năng lượng và bảo vệ môi trường biển.

Việc các trụ gió khổng lồ mọc lên trên các đồi cát ven biển Nhơn Lý, Nhơn Hội đã góp phần cố định cát, tạo điều kiện cho thảm thực vật địa phương phát triển, đồng thời biến những vùng cát trắng khô cằn thành "mỏ vàng" năng lượng.

Nếu như Gia Lai Đông khai thác triệt để nguồn năng lượng từ biển cả thì gia Lai Tây lại là câu chuyện của sức gió đại ngàn. Nằm ở độ cao trung bình 700 - 800m so với mực nước biển, Gia Lai Tây sở hữu địa hình cao nguyên lộng gió, là điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng sạch.

Trong giai đoạn 2021-2025, Gia Lai Tây chứng kiến một cuộc "đổ bộ" của các dự án điện gió quy mô lớn, biến những vùng đất khô cằn thành công trường năng lượng hiện đại như khu vực "rốn gió" Chư Prông và Kbang, nơi tập trung các dự án có công suất lớn nhất tỉnh.

Hiện nay, toàn khu vực Gia Lai Tây có khoảng gần 800 MW điện gió đã hòa lưới. Các dự án tiêu biểu như Dự án Ia Bang 1 (50 MW), Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi (49,5 MW), Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên (49,5 MW), Dự án Hưng Hải Gia Lai (100 MW), Cụm dự án Ia Pech & Ia Pech 2 (99 MW), Dự án Viên An (50 MW)...

Hiện nay, việc vận hành các dự án điện gió mang lại nguồn thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho Gia Lai, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương trong công tác bảo trì và vận hành.

Các dự án điện gió đang hoạt động thành công tại Gia Lai đã tạo nên một bức tranh tươi sáng, khẳng định vị thế của tỉnh này trên bản đồ năng lượng quốc gia.

Gia Lai đang chứng minh cho sự chuyển mình từ kinh tế truyền thống sang kinh tế xanh, bền vững, không chỉ để tạo ra dòng điện mà còn thắp sáng lên khát vọng vươn mình của mảnh đất miền Trung - Tây Nguyên đầy nắng gió.

Ngày 13/1, UBND tỉnh đã ký quyết định mời gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện 3 dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn, bao gồm: Nhà máy điện gió Vân Canh 1, Vân Canh 2 và Vĩnh Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 19.000 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Vân Canh 1 sẽ được triển khai tại xã Canh Liên với tổng vốn đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất khoảng 56ha. Dự án có công suất thiết kế 160MW, dự kiến sản xuất khoảng 502 triệu kWh điện mỗi năm.

Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tọa lạc tại xã Canh Liên và xã Vân Canh với tổng vốn đầu tư hơn 7.770 tỷ đồng trên diện tích khoảng 62ha. Dự án có công suất thiết kế 180MW, dự kiến đạt sản lượng điện 623 triệu kWh/năm.

Tiến độ thực hiện dự án cũng dự kiến kéo dài 3 năm. Hiện, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang đã bày tỏ sự quan tâm và đáp ứng yêu cầu đối với cả hai dự án điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2.

Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được xây dựng tại xã Vĩnh Quang có tổng vốn đầu tư của dự án này gần 4.700 tỷ đồng trên diện tích khoảng 50ha. Dự án có tổng công suất thiết kế 143MW, dự kiến cung cấp khoảng 240 triệu kWh điện mỗi năm.