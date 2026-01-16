Ngắm những cánh đồng điện gió đem ‘lợi đơn lợi kép’ cho Gia Lai
(VTC News) -
Không chỉ đem lại nguồn năng lượng sạch, những cánh đồng điện gió tại Gia Lai tạo nên cảnh sắc thiên nhiên ‘tựa trời Âu’ thu hút khách du lịch.
Cận cảnh những cánh đồng điện gió tại Gia Lai
Ngày 13/1, UBND tỉnh đã ký quyết định mời gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện 3 dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn, bao gồm: Nhà máy điện gió Vân Canh 1, Vân Canh 2 và Vĩnh Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 19.000 tỷ đồng.
Nhà máy điện gió Vân Canh 1 sẽ được triển khai tại xã Canh Liên với tổng vốn đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất khoảng 56ha. Dự án có công suất thiết kế 160MW, dự kiến sản xuất khoảng 502 triệu kWh điện mỗi năm.
Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tọa lạc tại xã Canh Liên và xã Vân Canh với tổng vốn đầu tư hơn 7.770 tỷ đồng trên diện tích khoảng 62ha. Dự án có công suất thiết kế 180MW, dự kiến đạt sản lượng điện 623 triệu kWh/năm.
Tiến độ thực hiện dự án cũng dự kiến kéo dài 3 năm. Hiện, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang đã bày tỏ sự quan tâm và đáp ứng yêu cầu đối với cả hai dự án điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2.
Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được xây dựng tại xã Vĩnh Quang có tổng vốn đầu tư của dự án này gần 4.700 tỷ đồng trên diện tích khoảng 50ha. Dự án có tổng công suất thiết kế 143MW, dự kiến cung cấp khoảng 240 triệu kWh điện mỗi năm.