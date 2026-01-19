Vì sao trend 'nhìn lại 2016' gây sốt mạng những ngày qua?

(VTC News) -

Những ngày đầu năm 2026, mạng xã hội phủ đầy những bức ảnh cũ, loạt video và status bắt đầu bằng hastag #throwback2016. Trên Instagram, TikTok, trào lưu mang tên “2026 là năm 2016 mới” (2026 is the new 2016) nhanh chóng lan rộng, kéo theo hàng nghìn bài đăng “xuyên không” về thời điểm cách đây đúng một thập kỷ. Những người nổi tiếng cũng rủ nhau mở lại album cũ, nhìn lại mình của 10 năm trước và so sánh với hiện tại.

Không đơn thuần là trend khoe ảnh ngày xưa - bây giờ, “nhìn lại 2016” đang trở thành trend hoài niệm tập thể. Dân mạng chia sẻ khoảnh khắc tuổi trẻ, từ kiểu tóc, phong cách ăn mặc đến những biểu cảm còn ngây ngô, vụng về. Cảm giác chung là vừa buồn cười, vừa bồi hồi, "hóa ra 10 năm trôi qua nhanh đến vậy".

“Chuyến tàu” hoài niệm mang tên 2016

Theo nhiều cư dân mạng, trào lưu này bắt đầu từ các nước phương Tây. Ngay khi bước sang năm mới, họ gọi 2026 là “phiên bản mới của 2016”, đồng loạt đăng lại ảnh cũ của bản thân kèm hashtag #2016vs2026 hoặc #2026isthenew2016. Từ đó, làn sóng nhanh chóng lan sang châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên Facebook, Threads, TikTok và Instagram xuất hiện hàng loạt video ghép ảnh 2016 – 2026, những clip “biến hình” từ phong cách cũ sang hiện tại, kèm theo nhạc nền từng làm mưa làm gió cách đây 10 năm. Nhiều người còn kỳ công tái hiện lại bối cảnh cũ, từ góc chụp, biểu cảm cho đến trang phục.

Quỳnh Anh Shyn đăng loạt ảnh nhìn lại 2016.

Trào lưu càng bùng nổ khi nhiều nghệ sĩ Việt cũng nhập cuộc. Salim, Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi, Kaity Nguyễn, Kỳ Duyên, Big Daddy, MC Ngọc Huy… đồng loạt chia sẻ lại hình ảnh từ năm 2016, có người kể lại hành trình 10 năm làm nghề, có người đánh dấu những cột mốc cá nhân.

Với công chúng, đây không chỉ là màn “khoe ảnh cũ” mà còn là câu chuyện trưởng thành, thay đổi và đánh đổi phía sau ánh đèn sân khấu.

2016 là cột mốc đặc biệt của mạng xã hội

Không phải ngẫu nhiên mà năm 2016 được chọn làm điểm tựa hoài niệm. Với nhiều người, đó là giai đoạn mạng xã hội vẫn mang màu sắc chia sẻ cá nhân và giải trí thuần túy. Instagram khi ấy chưa bị chi phối mạnh bởi thuật toán đề xuất, TikTok còn chưa bùng nổ toàn cầu, người dùng đăng ảnh chủ yếu để lưu giữ khoảnh khắc đời thường, ít áp lực về lượt xem hay tương tác.

Nhìn lại 2016, dân mạng nhớ đến thời filter tai cún của Snapchat từng “thống trị” ảnh selfie, thử thách lật chai nước lan truyền khắp các sân trường, skinny jeans, vòng cổ choker hay áo bralette ren xuất hiện dày đặc trên bảng tin Facebook. 2016 cũng được xem là giai đoạn khởi đầu của văn hóa meme và các thử thách mạng xã hội, khi mọi thứ còn mới mẻ, vô tư và chưa bị thương mại hóa mạnh mẽ.

Ngược lại, sau gần một thập kỷ, mạng xã hội hiện nay ngày càng gắn với thuật toán, quảng cáo và nội dung mang tính trình diễn. Việc xuất hiện trên không gian số đi kèm áp lực tối ưu nội dung, xây dựng hình ảnh, chạy theo xu hướng. Nhiều người thừa nhận họ không còn đăng bài “vô thưởng vô phạt” như trước, mà cân nhắc kỹ về hình ảnh, thông điệp, thậm chí là giá trị thương mại.

Chính sự đối lập này khiến năm 2016 được nhớ đến như một giai đoạn “dễ thở”. Trào lưu nhìn lại 2016, vì thế, phản ánh mong muốn tìm về cảm giác tự nhiên và thoải mái trong cách sử dụng mạng xã hội, nơi người ta đăng tải vì niềm vui nhiều hơn là vì áp lực.

Châu Bùi đăng tải caption hài hước khi nhìn lại 10 năm trước.

Chu kỳ hoài niệm và khoảng cách 10 năm

Bên cạnh yếu tố công nghệ, khoảng cách thời gian tròn 10 năm cũng đóng vai trò quan trọng vì hoài niệm thường vận hành theo chu kỳ khoảng 8–10 năm. Đây là quãng đủ xa để trở thành ký ức, nhưng vẫn đủ gần để con người dễ kết nối cảm xúc. Những bài hát, kiểu tóc, phong cách thời trang hay trào lưu của 2016 vì vậy vừa quen, vừa lạ, đủ để gợi nhớ nhưng không quá cũ.

Yếu tố thế hệ càng khiến trào lưu thêm lan tỏa. Với nhiều người thuộc Millennials và gen Z, năm 2016 trùng với giai đoạn thanh thiếu niên hoặc những năm đầu trưởng thành, khi họ bắt đầu sử dụng mạng xã hội thường xuyên và tiếp cận văn hóa đại chúng. Đó có thể là năm cuối cấp, năm đầu đại học, hay thời điểm bắt đầu đi làm. Khi bước sang tuổi 30, hoặc tiệm cận ngưỡng trưởng thành với nhiều trách nhiệm hơn, việc nhìn lại 2016 trở thành cách để kết nối với ký ức tuổi trẻ.

Điều đáng chú ý là sự hoài niệm này mang tính tập thể. Hàng nghìn người cùng đăng ảnh cũ, kể lại những trải nghiệm tương tự, từ việc chụp ảnh bằng điện thoại đời thấp, nghe nhạc US-UK thịnh hành đến việc “cày view” cho các thử thách. Dòng chảy ký ức cá nhân, khi đặt cạnh nhau trên mạng xã hội, tạo thành một bức tranh thế hệ.

Phương Ly cùng những hình ảnh nàng thơ ngây thơ 1 thập kỷ trước.

Người trong cuộc nói gì khi “đu trend”?

Nguyễn Minh Hà (30 tuổi, Hà Nội) là một trong những người tham gia trào lưu khá sớm. Bài đăng của cô ghép hai bức ảnh, một tấm chụp năm 2016 khi còn là sinh viên, tóc nhuộm sáng màu, mặc áo phông rộng; một tấm là hiện tại, trưởng thành và chỉn chu hơn.

“Lúc tìm lại ảnh cũ, mình vừa buồn cười vừa xúc động. Năm 2016 mình mới ra trường, cái gì cũng bỡ ngỡ, đăng ảnh chỉ vì thấy vui, chẳng nghĩ nhiều. Giờ nhìn lại, thấy mình đã đi qua một chặng đường dài, từ công việc, suy nghĩ đến cách sống. Đu trend lần này giống như cho bản thân một phút dừng lại, hỏi: ‘Mình đã trưởng thành thế nào?’”, Minh Hà chia sẻ.

Trong khi đó, Vũ Đình Nam (28 tuổi, TP.HCM) lại bị cuốn vào trào lưu bởi cảm giác được sống lại những năm tháng vô tư. Nam đăng lại video năm 2016 quay cùng nhóm bạn cấp ba, kèm theo dòng chú thích: “Hồi đó quay clip chỉ để cười với nhau, không filter, không kịch bản”.

“Bây giờ làm gì cũng nghĩ đến view, đến tương tác. Mình không nói là xấu, nhưng đôi lúc thấy mệt. Khi xem lại video cũ, tự nhiên nhớ cảm giác đăng gì cũng được, không sợ bị chê, không cần hoàn hảo. Có lẽ vì thế mà nhiều người thích trend này, vì nó nhắc mình về một thời mạng xã hội nhẹ nhàng hơn”, Nam nói.

MC Ngọc Huy - Đường lên đỉnh Olympia đăng tải hình ảnh nhiều trải nghiệm 10 năm trước.

Trend “nhìn lại 2016” cho thấy mạng xã hội không chỉ là nơi cập nhật hiện tại, mà còn là kho lưu trữ ký ức. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể mở lại một phiên bản khác của chính mình, với những suy nghĩ, ước mơ và cả sự non nớt đã qua.

Trong bối cảnh đời sống số ngày càng nhanh, nhiều áp lực, việc trào lưu hoài niệm bùng nổ cũng là điều dễ hiểu. Nó cho phép con người tạm dừng nhịp cuốn của thuật toán, nhìn lại con đường đã đi, và nhận ra mình đã thay đổi ra sao sau 10 năm.

Có lẽ vì thế, “2026 là năm 2016 mới” không chỉ là câu nói vui mà là cách cư dân mạng cùng nhau đánh dấu một cột mốc thời gian, nơi ký ức cá nhân hòa vào dòng chảy tập thể, tạo nên một “chuyến tàu” hoài niệm mà rất nhiều người sẵn sàng bước lên.