TP.HCM rét 17°C, dân mạng hào hứng 'xin gia hạn gói thời tiết lạnh dùng thử'

Sáng 9/1, người dân TP.HCM thức dậy với cảm giác rất khác, cái lạnh se sắt hiếm thấy tràn về giữa lòng đô thị vốn nắng nóng quanh năm. Nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu, có nơi chỉ còn khoảng 17°C, mức thấp hiếm gặp trong vòng 10 năm qua. Không ít người co ro khi ra đường trong chiếc áo khoác mỏng, xuýt xoa ngỡ như đang ở một thành phố cao nguyên.

Đợt lạnh này xuất hiện sau khi không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt buổi sáng sụt giảm mạnh. Trước đó, vào dịp cuối tháng 11/2025, người Sài thành từng rộn ràng vì cái lạnh 19°C; lần cái rét “tái xuất” này thậm chí còn sâu hơn, vì vậy mà người dân càng hào hứng, mong “được gia hạn gói thời tiết lạnh dùng thử”.

Người dân TP.HCM mặc áo ấm vào sáng nay do thời tiết se lạnh. (Ảnh: Phan Nga)

Sáng sớm 9/1, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận nền nhiệt giảm mạnh. (Ảnh: Phan Nga)

Ngay từ rạng sáng, bản tin Facebook đã ngập tràn nội dung thời tiết. Những dòng trạng thái vừa bất ngờ vừa thích thú xuất hiện dày đặc: “Mở mắt ra ngập tràn bảng tin là cập nhật tình hình thời tiết Sài Gòn”; “Cuối cùng cũng được chứng kiến ngày Sài Gòn xuống đến 17ºC”; “Thời tiết này thích thật, nó Sài Gòn mà nó Đà Lạt đã lắm. Trời đã lạnh còn xanh ngắt, thời tiết đẹp tuyệt vời”.

Nguyễn Minh Thư (24 tuổi, nhân viên văn phòng, phường Bàn Cờ) kể rằng sáng nay cô phải lục lại tủ đồ để tìm chiếc áo khoác dày vốn chỉ mặc khi ra Bắc: “Mình mở cửa ra ban công mà nổi da gà luôn. Thú thật chỉ có khi Tết về Bắc tui mới được cảm nhận thời tiết lạnh thôi. Nhưng mà đây là lần đầu ở miền Nam mà 17 độ ấy, kiểu bất ngờ thật sự”. Cô cũng cho biết cảm giác se lạnh khiến việc chạy xe đi làm “dễ chịu hơn mọi ngày”, dù gió sớm làm tay có phần tê.

Một người dùng Facebook viết: “Ráng thức tới 4 giờ sáng để cảm nhận cái lạnh 16 độ của Sài Gòn vì quá là nhớ Đà Lạt, Sài Gòn nay gia hạn gói dùng thử lại rồi mọi người”. Người khác hưởng ứng: “Sài Gòn sáng nay đã gia hạn thành công gói thời tiết lạnh như Đà Lạt. Tận hưởng đi mọi người ơi".

Những status pha trò nhanh chóng được chia sẻ lại, kèm theo hình ảnh cà phê nóng, áo hoodie, khăn choàng, biến cái lạnh hiếm hoi thành “đặc sản” mạng xã hội.

Người dân TP.HCM lên mạng bày tỏ sự hào hứng với tiết trời lạnh sâu 17°C. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít bình luận còn thể hiện sự ngỡ ngàng trước mức nhiệt “chữ số 1 phía trước”: “Nay lạnh thế nhỉ, kiểu bao nhiêu năm rồi tui không thấy TP.HCM 1x độ luôn á. Này có tính thời tiết bất thường không nhỉ?”; “Chúc mừng bạn đã sống đủ lâu để chứng kiến nhiệt độ Sài Gòn như miền Bắc”; “Với cái thời tiết Sài Gòn như vậy mà chỉ cần sáng đi làm tôi chạy với tốc độ 40 km/h thôi là tôi có thể cảm vì quá lạnh”; “Hôm nay thời tiết se lạnh, đi siêu thị nghe nhạc xuân nữa thì cứ tưởng mai là Tết rồi”...

Anh Trần Hoàng Long (31 tuổi, shipper tại phường Khánh Hội) cho biết sáng nay quãng đường giao hàng quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm: “Bình thường chạy xe Sài Gòn chỉ lo nắng nóng, ai ngờ hôm nay phải kéo kín cổ áo. Gió tạt vô mặt mà lạnh thiệt. Nhưng được cái dễ chịu, tỉnh táo hơn hẳn”.

Đồng nghiệp của anh trêu đùa nhau: “Việt Nam đã bắt đầu lạnh đến mức này rồi, ngày có tuyết chắc rất gần, tình hình các bạn ở ngoài Bắc ổn không?”.

Sự hào hứng ấy còn được đẩy lên thành “phong trào” khi nhiều người kêu gọi kéo dài mùa lạnh: “Gia hạn thời tiết lạnh này ở Sài Gòn thêm vài tháng luôn cũng được”. Dưới bình luận là hàng loạt bình luận biểu tượng run rẩy lẫn trái tim, cho thấy sự yêu thích hiếm hoi với cái lạnh giữa phương Nam.

Mức nhiệt 17 độ C chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó tăng lên ngoài 20 độ C, điều này khiến cư dân mạng càng xuýt xoa tiếc nuối mà mong "gia hạn".

Trên nền tảng Threads, nhiều bạn trẻ liên tục đăng tải cảm xúc thích thú, thậm chí hài hước về thời tiết hiếm hoi này. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2–7 ngày tới, khối không khí lạnh hiện tại có cường độ khá ổn định, sau đó sẽ suy yếu dần. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm có xu hướng tăng trở lại. Từ đêm 10/1 đến rạng sáng 11/1, khi không khí lạnh suy yếu nhanh, nhiệt độ tại TP.HCM sẽ nhích lên. Nền nhiệt ban đêm có thể đạt 20–23°C, trong khi nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động 29–32°C.

Tuy vậy, cơ quan khí tượng cũng cho biết từ nay đến giữa tháng 1, Nam Bộ vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh. Nền nhiệt dự báo duy trì ở mức 20–22°C và nhiều khả năng kéo dài đến sát Tết Nguyên đán 2026. Điều này đồng nghĩa, cảm giác se lạnh, dù không còn xuống mức 17°C – vẫn sẽ còn kéo dài thêm một thời gian, đủ để người dân tận hưởng bầu không khí dễ chịu hiếm có.

Người dân ra đường với trang phục ấm áp hơn thường lệ. (Ảnh: Phan Nga)

Giữa cuộc sống vốn quen với nắng nóng, đợt lạnh bất ngờ này đã trở thành một “sự kiện" của thành phố. Từ quán cà phê sáng sớm đến văn phòng, từ những chuyến xe giao hàng đến bảng tin mạng xã hội, đâu đâu cũng là câu chuyện về cái lạnh, về Đà Lạt, về mùa Tết đang đến gần. Và có lẽ, đúng như lời đùa vui của cư dân mạng, Sài Gòn đang tạm thời “gia hạn” một gói trải nghiệm mà nhiều người mong được dùng lâu hơn một chút.