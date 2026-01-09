Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng nay 21 trạm ở miền Bắc dưới 10°C, Hà Nội 9,5°C

(VTC News) -

Sáng nay, 21 trạm quan trắc tại 12 tỉnh, thành ở miền Bắc đo được nhiệt độ lúc 5h30 ngày 9/1 dưới 10°C, trong đó thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai) với mức nhiệt 4,9°C, trạm Hà Đông (Hà Nội) 9,5°C.

Ngoài ra, Mộc Châu (Sơn La), Trùng Khánh (Cao Bằng), Lạng Sơn nhiệt độ thực đo ở thời điểm này là 5°C; Sơn La, Tam Đảo (Phú Thọ), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6°C; Tam Đường (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang), Sơn Động (Bắc Ninh), Cúc Phương (Ninh Bình) 7°C; Bắc Kạn (Thái Nguyên), Mai Châu (Phú Thọ), Cao Bằng 8°C.

Ngoài Hà Đông (Hà Nội), các trạm Điện Biên, Mù Cang Chải (Lài Cai), Hoà Bình (Phú Thọ), Bắc Giang (Bắc Ninh) quan trắc được nhiệt độ 9°C.

Nhiệt độ thực đo lúc 5h30 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (Nguồn: NCHMF)

Các trạm khác ở miền Bắc, nhiệt độ sáng sớm nay cũng giảm sâu hơn những ngày trước đó, thấp nhất chỉ dao động 10-11°C, trời rét căm.

Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thực đo lúc 5h30 phổ biến 11-12°C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước, cơ quan khí tượng cho hay, hôm nay 9/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp diễn chuỗi ngày đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, đặc biệt vào buổi đêm và sáng sớm.

Từ ngày mai 10/1, nhiệt độ ở khu vực này xu hướng tăng nhẹ, trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Tuy nhiên, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nghệ An, Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/1 đến ngày 18/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì chuỗi ngày rét khô kéo dài, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ ngày 13/1 mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 10-12/1 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyên tắc 'chậm lại 3 phút' để tránh đột quỵ mùa lạnh

Mỗi khi rét đậm, rét hại kéo dài, số ca đột quỵ nhập viện xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Trong bối cảnh đó, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng lại bị không ít người bỏ qua - “chậm lại 3 phút” khi thức dậy vào buổi sáng.

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, việc thay đổi tư thế đột ngột, nhất là trong môi trường nhiệt độ thấp, có thể khiến huyết áp biến động mạnh. Sự thay đổi này làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu não, rối loạn nhịp tim, thậm chí kích hoạt cơn đột quỵ cấp tính.

“Nhiều bệnh nhân đột quỵ xảy ra ngay sau khi vừa ngủ dậy, bước xuống giường quá nhanh hoặc đi ra ngoài trời lạnh khi chưa kịp thích nghi”, bác sĩ cho biết.

Vì vậy, nguyên tắc “chậm lại 3 phút” được xem như “chiếc phanh an toàn” cho cơ thể.

Cụ thể, khi thức giấc vào buổi sáng, người dân không nên bật dậy hoặc bước xuống giường ngay. Thay vào đó, hãy nằm yên khoảng 3 - 5 phút, cử động nhẹ nhàng tay chân, xoa mặt, xoa cổ, hít thở sâu để kích hoạt tuần hoàn máu một cách từ từ. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo ấm rồi mới ra khỏi phòng.

Không chỉ buổi sáng, nguyên tắc “chậm lại” cũng cần được áp dụng vào những thời điểm cơ thể dễ bị sốc nhiệt như sau khi tắm, sau khi ngủ trưa hoặc khi từ phòng ấm bước ra ngoài trời lạnh. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột đều có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong mùa đông.