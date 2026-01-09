Dự báo thời tiết ngày 9/1: Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi dưới 5°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/1/2026

Dự báo, ngày 9/1, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa không có nhiều biến động so với những ngày trước đó khi duy trì hình thái rét khô, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác càng làm gia tăng cảm giác rét buốt vào thời điểm này.

Ngày 9/1, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn trong ngưỡng rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ 10/1, không khí lạnh xu hướng suy yếu, các khu vực này chuyển trời rét, thời tiết rét đậm còn xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngày 9/1, Hà Nội tiếp tục rét đậm, thời tiết buốt giá, đặc biệt vào đêm và sáng sớm khi nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức 8-10°C, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên cao nhất 19-21°C.

Nghệ An, Hà Tĩnh trời không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 8-10°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 6-9°C, có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C, có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, vùng núi 5-8°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, có nơi trên 21°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam nhiều mây, mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12°C, phía Nam 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 17-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24°C, phía Nam 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi trên 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.