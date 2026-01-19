Tàu tuần tra Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 19/1, tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng. 60 sĩ quan, thủy thủ trên con tàu do Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản làm Trưởng đoàn sẽ thăm Đà Nẵng từ ngày 19 đến 23/1.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các sĩ quan, thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tham quan văn hóa tại địa phương.

Đoàn sĩ quan, thủy thủ có chuyến thăm Đà Nẵng trong 5 ngày.

Chuyến thăm của tàu tuần tra Akitsushima, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy đầy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng.

Đại diện Vùng cảnh sát biển 2 khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển.

Lễ đón tàu tuần tra Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ.

Đại diện các sĩ quan, thủy thủ trên tàu tuần tra Nhật Bản cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi, huấn luyện và phối hợp giữa hai lực lượng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua không ngừng phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh biển là một trong những trụ cột quan trọng.

Tàu tuần tra cỡ lớn Akitsushima (PLH32) dài khoảng 150m, rộng khoảng 17m, có lượng giãn nước tới khoảng 6.500 tấn, có thể đồng thời mang theo 2 máy bay trực thăng. Ngoài ra, tàu tuần tra này còn được trang bị 2 khẩu pháo 20mm và 2 khẩu pháo 40mm.