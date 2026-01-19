Bảng giá xe tải điện VinFast, giá xe EC Van tháng 1/2026

(VTC News) -

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Xe tải điện VinFast, EC Van, được nhà sản xuất công bố ở mức 285 triệu đồng (kèm pin).

Mới đây, VinFast ra mắt dòng xe tải điện EC Van. Theo kỳ vọng từ nhà sản xuất, EC Van tiên phong mang đến giải pháp vận chuyển thương mại đột phá, nổi bật với khả năng vận hành linh hoạt, êm ái và tiết kiệm chi phí.

EC Van sở hữu thiết kế hiện đại, tiện dụng cùng bảng màu ngoại thất với 4 lựa chọn nổi bật Xanh – Vàng – Trắng – Đỏ, EC Van không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là đối tác tin cậy, phương tiện sinh kế phù hợp cho kinh tế hộ gia đình, doanh nghiệp.

EC Van có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian và điều kiện đường sá từ thành thị đến nông thôn. Xe có thiết kế khoang lái 2 chỗ ngồi cùng khoang hành lý phía sau với dung tích chứa hàng lên tới 2.600L, tải trọng 650 kg, tối đa hóa năng suất vận chuyển trong từng chuyến đi.

Dòng xe có thông số kỹ thuật Dài x rộng x Cao (mm) 3.767 x 1.680 x 1.790; chiều dài cơ sở 2.520 mm; Khoảng sáng gầm xe không tải 165 mm; Bán kính quay vòng 5,1 m; Dung tích khoang hành lý 2,6 m3; Số chỗ ngồi 02 chỗ; Công suất tối đa 30 kW; Mô men xoắn cực đại 110 Nm; Quãng đường di chuyển (NEDC) 175 km/sạc đầy; Dung lượng pin khả dụng 18,3 kWh; Công suất sạc nhanh DC tối đa 24,2 kW; Thời gian nạp pin nhanh nhất 42 phút (10% - 70%).

Dưới đây là bảng giá xe xe tải điện VinFast, giá xe EC Van mới nhất tháng 1/2026

Dòng xe Giá bán (vnđ) VinFast EC Van Tiêu chuẩn 285.000.000 VinFast EC Van Nâng cao 305.000.000 Cửa trượt +20.000.000

Dịp này, khách quyết định mua sẽ sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ các chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” của VinFast.