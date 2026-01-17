VinFast VF 8 hút khách trước Tết với loạt ưu đãi và giải thưởng tiền tỷ

(VTC News) -

Cơ hội mua VF 8, nhận thêm “lộc” lớn dịp Tết

Giai đoạn vài tuần trước Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường ô tô sôi động nhất khi người Việt lên kế hoạch đổi xe để du xuân, về quê. Đây cũng là dịp nhiều thương hiệu đưa ra chính sách ưu đãi kích cầu, đặc biệt đối với phân khúc xe gia đình.

Trong đó, VinFast thu hút sự chú ý hơn cả với chương trình ưu đãi dành riêng cho VF 8. Theo đó, khách hàng mua VF 8 và xuất hóa đơn trong thời gian từ 16/1 đến 1/2 có cơ hội tham gia quay số trúng giải trong chương trình “Mua VF 8 - Mang lộc về nhà”.

Đáng chú ý nhất là giải thưởng xe máy điện Evo Grand và xe đạp điện VF DrgnFly - tạo cơ hội “mua bốn bánh trúng hai bánh” dành cho những khách hàng may mắn nhất. Ngoài ra là các món quà thiết thực cho việc di chuyển hàng ngày: gói dán phim cách nhiệt cho VF 8, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl, voucher Xanh SM… Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,3 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt là chương trình này được triển khai cùng thời điểm với chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” đang áp dụng cho các dòng ô tô, xe máy điện VinFast. Cụ thể, người mua VF 8 trong năm 2026 được hỗ trợ 10% trực tiếp vào giá xe, có thể mua xe trả góp chỉ từ 0 đồng trả trước, đồng thời nhận thêm quà tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu mua xe trước 10/2 và đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM.

Mẫu xe “càng dùng càng lời”

Nhiều khách hàng cho rằng, chốt VinFast VF 8 thời điểm hiện tại không chỉ để nhận loạt ưu đãi “thơm” mà còn để tối ưu bài toán kinh tế về dài hạn.

Trước hết, chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green đến hết tháng 6/2027 giúp người dùng gần như loại bỏ hoàn toàn chi phí “nhiên liệu” trong 1,5 năm, từ đó mang lại lợi thế kinh tế rõ rệt so với xe xăng. Tính riêng khoản này, nhiều chủ xe cho biết đã tiết kiệm được cả trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí vận hành và bảo dưỡng của VF 8 cũng được đánh giá thấp hơn đáng kể. Xe điện không cần thay dầu, ít hạng mục bảo trì, trong khi mốc bảo dưỡng định kỳ đã được VinFast nâng lên 15.000 km hoặc 1 năm, giúp người dùng tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian trong quá trình sử dụng dài hạn.

Đặc biệt, lợi ích dài hạn theo nhiều chủ xe chính là việc sở hữu một mẫu xe vượt trội về cả trang bị và vận hành so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Anh Trần Anh Tuấn, một chủ xe tại Hà Nội thừa nhận đã “vớ bẫm” khi quyết định lên đời VF 8. Mẫu xe sở hữu công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm theo anh là không thể tìm thấy trong tầm giá 1 tỷ đồng. Đây vốn là con số chỉ xuất hiện ở những mẫu xe có giá gấp 3-4 lần.

Bên cạnh hiệu năng, vị chủ xe còn nhắc tới tiêu chuẩn an toàn 5 sao của VF 8 cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS có nhiều tính năng như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù… Những trang bị này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp thuộc phân khúc trên.

Với chất lượng “miễn chê” cùng các ưu đãi ngắn hạn và lợi ích dài hạn cùng hội tụ trong dịp cận Tết, VF 8 đang được nhiều gia đình chớp cơ hội xuống tiền. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt, mẫu D-SUV điện này còn được xem là phương án sử dụng lâu dài, ổn định và tiết kiệm trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ.