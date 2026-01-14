Chạy 20.000 km, người dùng Việt khẳng định: VinFast VF 8 là lựa chọn hoàn hảo

(VTC News) -

Từ hành trình nhiều năm sử dụng xe đến quyết định chuyển sang VinFast VF 8, anh Nguyễn Phương Hoàng Dũng (TP.HCM) vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình nhờ cảm giác lái khác biệt và tầm vận hành vượt nhu cầu sử dụng.

Cảm giác lái là điểm khác biệt lớn nhất

Anh Nguyễn Phương Hoàng Dũng (32 tuổi), hiện là quản lý dự án trong lĩnh vực xây dựng. Sinh sống tại TP.HCM nhưng làm việc ở phường Long An (Tây Ninh) cách 40 km, anh thường phải di chuyển hằng ngày giữa hai địa phương. Anh cũng thường xuyên có những chuyến công tác liên tỉnh và hành trình 3 tuần một lần từ TP.HCM về quê ở Lâm Đồng.

Đặc thù phải di chuyển liên tục, không chỉ ban ngày mà cả ban đêm, với anh Dũng, ô tô không chỉ là phương tiện đi lại mà đã trở thành một phần của công việc và nhịp sống mỗi ngày.

“Khi đi ít, chiếc xe chỉ phục vụ nhu cầu đi lại cơ bản. Nhưng khi đi khoảng 5.000 km mỗi tháng như tôi thì cảm giác lái, sự thoải mái và độ ổn định của xe ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và hiệu quả công việc”, anh Dũng chia sẻ. Đây cũng là lý do anh lựa chọn VinFast VF 8.

Anh Nguyễn Phương Hoàng Dũng hài lòng khi sở hữu VF 8.

“Tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi sau mỗi chuyến đi dài. Có những ngày tôi phải lái xe vài trăm km liên tục, đặc biệt là các chuyến đi ban đêm, cảm giác căng thẳng tích tụ khá rõ. Đây không phải là chuyện xảy ra trong ngày một ngày hai mà là cảm nhận dần theo thời gian”, anh Dũng nói.

Chính những trải nghiệm đó khiến anh suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc thay đổi phương tiện sang xe điện. Là người từng sử dụng xe ở phân khúc cao, anh Dũng có những tiêu chuẩn cao về cảm giác lái, độ ổn định nên đã quan sát thị trường kỹ lưỡng.

Khi lái thử VF 8 - mẫu xe điện anh đã để ý từ thời điểm mới ra mắt, anh nhận thấy đây là chiếc xe hoàn toàn khác biệt. Chiếc xe cho phản hồi chân ga mượt, tăng tốc liền mạch và rất êm. Với người đi nhiều như anh, sự liền mạch này giúp việc lái xe nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là những chuyến đi dài và khi lái xe vào ban đêm. Cảm nhận này đã thúc đẩy anh quyết định sở hữu ngay chiếc VF 8 Plus vào tháng 8/2025.

Bản thân anh rất thích thiết kế của các mẫu xe VinFast, đặc biệt là những yếu tố nhận diện thương hiệu như dải đèn LED và logo cánh chim. Riêng với VF 8, anh đánh giá tổng thể rất hài hòa. “Với tôi, thiết kế của xe gần như không có điểm gì để phàn nàn”, anh Dũng bày tỏ.

Chiếc VF 8 đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của anh Dũng.

Theo anh Dũng, VF 8 có kích thước vừa đủ để di chuyển linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo sự rộng rãi cho những chuyến đi dài. Hàng ghế sau được anh đánh giá là thoải mái, nhất là khi đi xa.

“Tôi không có nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ thường xuyên, trong khi các dòng nhỏ hơn không đáp ứng đủ không gian cho gia đình và công việc nên VF 8 là lựa chọn phù hợp”, anh Dũng cho hay.

Ngoài ra, theo vị chủ xe, các tiện ích như màn hình trung tâm, màn hình HUD hay các tính năng hỗ trợ đều đủ dùng, anh mua xe về gần như không cần lắp gì thêm.

Tầm vận hành “vượt nhu cầu”, sạc pin thuận tiện

Đánh giá về pin xe, anh Dũng cho biết, pin của VF 8 còn vượt cả nhu cầu sử dụng của anh. Mỗi ngày, anh đi tầm 100 km nên 2-3 ngày mới sạc (VF 8 Plus có quãng đường sau một lần sạc đầy hơn 450 km). Trong thời gian này, anh có thể tranh thủ ngồi làm việc trên máy tính hoặc nghỉ ngơi, thư giãn xem phim. Anh Dũng cũng đánh giá việc sạc pin rất thuận tiện và hầu như chưa gặp tình trạng phải đứng chờ. Theo anh, nếu biết sử dụng ứng dụng để xem tình trạng trạm và linh hoạt lựa chọn, việc sạc xe điện vô cùng thoải mái.

Anh Dũng đánh giá VF 8 có thiết kế ngoại thất bắt mắt.

Trải nghiệm đáng nhớ nhất của anh sau khi mua xe là hành trình từ TP.HCM lên Đà Lạt (Lâm Đồng) với quãng đường khoảng 400 km, sau đó tiếp tục vòng xuống Phú Yên (Đắk Lắk) thêm khoảng 200 km. Tổng cả chuyến đi lẫn về trên chiếc VF 8 là hơn 1.000 km.

“Tôi sạc pin ở TP.HCM và ở Đà Lạt rồi chạy thẳng xuống Phú Yên, tới nơi vẫn còn gần 40%. Khi đi ăn trưa, tôi thấy tiện thì cắm sạc chứ không phải vì bắt buộc”, anh Dũng kể lại.

Anh Dũng cho biết việc sạc xe với anh rất đơn giản.

Dùng xe điện sau gần 20.000 km, anh Dũng đang tham gia cộng đồng người dùng VF 8 và VF 9 tại khu vực miền Nam. Anh cho biết rất vui bởi sự gắn kết của cộng đồng VinFast, mọi người cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. “Càng ngày tôi càng thấy lựa chọn VF 8 của mình là đúng”, anh Dũng khẳng định.