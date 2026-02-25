Quá khứ bị miệt thị của hoa hậu Việt lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

(VTC News) -

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vừa được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đề cử vào danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong những đề cử vừa công bố, Thiên Ân xuất hiện cùng nhiều ngôi sao quốc tế như diễn viên, người mẫu Ấn Độ Pooja Hegde, diễn viên Philippines Angela Muji hay Tsuki - thành viên nhóm nhạc Kpop Billlie…

Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Thiên Ân được đề cử trong 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Đoàn Thiên Ân lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, được yêu mến sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International và lọt Top 20 chung cuộc.

Ít ai biết, Đoàn Thiên Ân từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình khi phải hứng chịu nhiều lời chê bài trước khi bước vào showbiz. Vì lẽ đó, việc cô góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 khiến nhiều người chú ý.

Thiên Ân từng chia sẻ có giai đoạn cân nặng của cô chạm mốc 75kg, con số khiến cô trở thành tâm điểm của những lời chê bai. Không chỉ áp lực về cân nặng, nàng hậu còn đối mặt với tình trạng rạn da vì tăng giảm cân quá nhanh. Những khuyết điểm này từng khiến cô tự ti, thu mình và ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực thay đổi bản thân, Thiên Ân dần lấy lại sự tự tin và khẳng định hình ảnh ngày càng thăng hạng của mình.

Thiên Ân từng trải qua thời gian bị miệt thị ngoại hình.

"Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Sau đó được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn.

Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming, hãy yêu bản thân", nàng hậu từng nói.

Bên cạnh đó, Thiên Ân cũng là nàng hậu có hoàn cảnh rất đặc biệt. Thậm chí, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung còn đặt cho cô danh xưng "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam". Được biết, Thiên Ân là chỗ dựa tinh thần cho bố khi mẹ qua đời. Trước đây hai bố con ở trọ chung nhưng hai năm nay, cô ra sống riêng trong một phòng trọ ở TP Thủ Đức để tiện đi học, làm thêm cho một tiệm kính mắt.

Sau khi trở thành hoa hậu, cuộc sống của Thiên Ân đã bước sang một trang mới. Người đẹp lựa chọn hướng hoạt động đa năng trong showbiz. Cô đảm nhiệm vai trò vedette cho nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế trong nước, đồng thời tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Vóc dáng nóng bỏng của Đoàn Thiên Ân hiện tại.

Bên cạnh các hoạt động người mẫu, Thiên Ân còn theo đuổi lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia hai dự án đáng chú ý là Công tử Bạc Liêu của đạo diễn Lý Minh Thắng và Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đạo diễn.

Nhan sắc của Thiên Ân sau 4 năm đăng quang cũng được đánh giá ngày càng mặn mà. Ở tuổi 26, cô vẫn là một trong những nàng hậu tạo được dấu ấn riêng trong làng giải trí.