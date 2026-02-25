Bắt gã thanh niên giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(VTC News) -

Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên có hành vi giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an phường An Cựu tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.V. (SN 2005, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế).

Theo nội dung trình báo, ngày 22/2, chị V. đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lê (phường Phú Xuân). Sau đó, chị đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm.

Cán bộ Công an phường An Cựu đang làm việc, lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghĩa. (Ảnh Phan Bé)

Đến trưa 23/2, một người sử dụng số điện thoại 0877.619.788 liên hệ, cho biết, nhặt được điện thoại và hẹn chị V. đến trụ sở Công an phường An Cựu (18 Hoàng Quốc Việt) để nhận lại tài sản.

Tại đây, chị V. gặp một nam thanh niên tự giới thiệu tên Tuấn, xưng là cán bộ Công an phường An Cựu, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối và đang giữ chiếc điện thoại nói trên.

Người này yêu cầu chị V. chuyển 6,5 triệu đồng để “giải quyết dân sự” và nhận lại tài sản.

Do tin tưởng, chị V. chuyển 4 triệu đồng theo yêu cầu (vì không đủ số tiền như người xưng là cán bộ Công an phường An Cựu đưa ra).

Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại. Tuy nhiên, sau đó không thực hiện như cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V. đến Công an phường An Cựu trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu khẩn trương xác minh, truy xét và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú tại 1212 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, TP Huế). Nghĩa được xác định giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Hiện vụ việc đang được Công an phường An Cựu tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi làm việc, liên hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, thủ tục hành chính cần trực tiếp thông qua trụ sở cơ quan công an hoặc cán bộ có thẩm quyền; tuyệt đối không chuyển tiền cho người tự xưng là cán bộ để “giải quyết” vụ việc, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.