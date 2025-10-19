Bắt giữ kẻ giả danh công an, ép nữ sinh 18 tuổi nhậu say rồi hiếp dâm

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thân (SN 1998, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Nguyễn Văn Thân. (Ảnh: C.A)

Trước đó, ngày 30/9, qua công tác tuần tra, trinh sát nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác 911 nắm bắt thông tin về vụ việc hai nam thanh niên giả danh công an kiểm tra phương tiện, đe dọa và có hành vi xâm hại một phụ nữ vào rạng sáng 24/9 trên tuyến đường 2/9, phường Hòa Cường.

Ngay khi tiếp nhận báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công Tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị D.N. (SN 2007, trú tỉnh Quảng Trị) – bị hại trong vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 4h ngày 23/9, khi chị D.N. lái xe mô tô trên đường 2/9 thì bị hai đối tượng Nguyễn Văn Thân và Trần Minh Lượng chặn lại.

Bọn chúng giả danh lực lượng công an, yêu cầu chị D.N. dừng xe, kiểm tra giấy tờ cá nhân. Lợi dụng tâm lý lo sợ, Thân nảy sinh ý định xấu, ép chị D.N. đi nhậu cùng để “tha lỗi”.

Sau đó, cả hai đưa chị N. đến quán nhậu T.N. (đường 30/4, TP Đà Nẵng), ép nạn nhân uống bia.

Khi thấy chị N. đã say, Thân chở vào khách sạn G.P. trên đường Núi Thành và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng khẩn trương điều tra mở rộng, truy xét đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi Trần Minh Lượng sớm ra đầu thú, đồng thời, đề nghị gia đình, người thân, bạn bè của Trần Minh Lượng tích cực vận động, thuyết phục đối tượng nhanh chóng ra trình diện, giao nộp tang vật, phương tiện liên quan.