Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.