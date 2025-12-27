Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng các cá nhân và tập thể tại đại hội.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.
Đồng thời, Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.