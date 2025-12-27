Liên hợp quốc lên tiếng sau thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

(VTC News) -

Trong tuyên bố đưa ra ngày 27/12, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk hoan nghênh việc Thái Lan - Campuchia tái lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh rằng các cộng đồng dân cư và những người di cư bị ảnh hưởng bởi xung đột cần được hỗ trợ đầy đủ để có thể trở về nhà một cách an toàn.

Liên hợp quốc bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn mới giữa Thái Lan và Campuchia sẽ trở thành bước đệm quan trọng cho tiến trình xây dựng lòng tin và hòa bình bền vững giữa hai quốc gia láng giềng.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu chính thức, trong vòng ba tuần giao tranh dữ dội dọc khu vực biên giới này, ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải sơ tán. Các cuộc đụng độ có sự tham gia của pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái và tiêm kích.

Đây là thỏa thuận ngừng bắn mới - lần thứ hai trong vòng vài tháng - nhằm khép lại cuộc xung đột nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều năm qua.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ trưa 27/12 và đến thời điểm hai giờ sau đó vẫn đang được duy trì, chưa ghi nhận thêm tiếng súng. Campuchia cũng không báo cáo thêm giao tranh nào sau một vụ không kích của Thái Lan được cho là xảy ra trước khi thỏa thuận được công bố.

Thỏa thuận do Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và người đồng cấp Campuchia Tea Seiha ký kết chấm dứt 20 ngày giao tranh. Hai bên nhất trí giữ nguyên vị trí triển khai quân hiện tại, không tăng cường lực lượng để tránh làm leo thang căng thẳng và ảnh hưởng đến các nỗ lực giải quyết lâu dài.

Lệnh ngừng bắn sẽ được giám sát bởi một nhóm quan sát viên của ASEAN, đồng thời duy trì cơ chế liên lạc trực tiếp giữa quân đội và lãnh đạo quốc phòng hai nước.

Ngoài ra, Thái Lan và Campuchia cũng nhất trí tạo điều kiện cho người dân sơ tán trở về nhà và cam kết không sử dụng vũ lực nhằm vào dân thường. Thái Lan cho biết sẽ trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ kể từ đợt giao tranh hồi tháng 7, với điều kiện lệnh ngừng bắn được duy trì liên tục trong 72 giờ.

Thỏa thuận ngừng bắn lần này không ảnh hưởng đến các hoạt động phân định biên giới đang diễn ra. Những tranh chấp kéo dài hơn một thế kỷ dọc theo đường biên giới dài 817 km giữa hai nước sẽ tiếp tục được xử lý thông qua các cơ chế song phương hiện có.

Lãnh đạo không quân Thái Lan nhấn mạnh rằng xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, đồng thời khẳng định người dân Thái Lan và Campuchia không phải là kẻ thù của nhau, bất chấp những diễn biến căng thẳng.