Campuchia - Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn dọc biên giới

(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn tại cửa khẩu Prom - Pak Kard vào lúc 10h20 sáng 27/12. Cuộc họp do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit đồng chủ trì, dưới sự giám sát của các quan sát viên ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha (trái) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit trong lễ ký tuyên bố chung ngày 27/12. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h trưa. Hai bên nhất trí giữ nguyên việc triển khai lực lượng hiện tại, không tiến quân, không điều động hoặc tăng cường binh lực, đồng thời cam kết không nổ súng vô cớ và tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

“Bất kỳ động thái tăng viện nào cũng sẽ làm leo thang căng thẳng và gây phương hại đến các nỗ lực dài hạn nhằm giải quyết tình hình”, Bộ Quốc phòng Campuchia đăng tải trên mạng xã hội trong một tuyên bố chung.

Theo Reuters, thoả thuận này đã chấm dứt khoảng 20 ngày giao tranh, trong đó hai bên đã sử dụng tiêm kích, rocket và pháo binh hạng nặng. Các cuộc đụng độ khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn 500.000 người phải sơ tán ở cả hai phía biên giới.

Giao tranh tái bùng phát từ đầu tháng 12, sau khi một thỏa thuận ngừng bắn trước đó, do Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò trung gian hồi tháng 7, bị phá vỡ.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Bangkok chỉ chấp nhận ngừng bắn trong 72 giờ và không đồng ý đề xuất của Phnom Penh về việc nối lại đàm phán biên giới dựa trên các vị trí trước khi giao tranh bùng phát hôm 7/12.

Sáng nay, trong khi các bên tiến gần tới lệnh ngừng bắn, giới chức Thái Lan vẫn phát đi cảnh báo an ninh khẩn cấp tại các tỉnh biên giới. Chính quyền một số huyện thuộc tỉnh Ubon Ratchathani, Surin và Buriram kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn, không trở về làng do lo ngại các đợt tập kích lớn có thể xảy ra ngay trước thời điểm ngừng bắn.

Hơn 900.000 người dân buộc phải đi di tản trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang. (Ảnh: AP)

Báo Khmer Times dẫn nguồn tin Campuchia cho biết Thái Lan sáng 27/12 vẫn tiến hành ít nhất ba cuộc không kích bằng tiêm kích F-16 vào các địa điểm tại tỉnh Banteay Meanchey và Oddar Meanchey, dù hai bên “dường như đã đạt được đồng thuận về các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ”.

Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon hoàn tất tuyên bố chung dựa trên bốn nguyên tắc của Tuyên bố Kuala Lumpur ngày 26/10, gồm rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới, rà phá bom mìn, phối hợp chống các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới và giải quyết các điểm nóng dọc khu vực tranh chấp.